Мевлют Чавушоглу: Мы будем работать со странами региона в многосторонних форматах по Шушинской декларации

Господин президент, подготовка и подписание Шушинской декларации было вашей идеей. Мы работали над этой декларацией вместе с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Вы вместе с президентом Эрдоганом подписали его примерно девять месяцев назад.

Господин президент, подготовка и подписание Шушинской декларации было вашей идеей. Мы работали над этой декларацией вместе с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Вы вместе с президентом Эрдоганом подписали его примерно девять месяцев назад. Парламенты обеих стран ратифицировали этот документ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 5 марта во время приема у президента Ильхама Алиева.

По словам Чавушоглу, Шушинская декларация стала еще одним подтверждением того, что мы "одна нация - два государства".

"Для реализации Шушинской декларации должны быть предприняты конкретные шаги. Как было отмечено, усиление связей принесет мир и благосостояние не только двум странам, но будут служить стабильности, миру и интересам международного сообщества во главе со странами региона. Поэтому мы будем работать с этими странами в трехстороннем, четырехстороннем форматах по Шушинской декларации. Естественно, в нашем регионе происходят важные процессы. Здесь Вы реализуете важные проекты, в том числе Зангезурский коридор. Сегодня я приехал в Баку, чтобы сообщить о проделанной нами работе по всем этим вопросам, и сообща решить, какие шаги следует предпринять в дальнейшем", - сказал М.Чавушоглу.