Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время

Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время

"Между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время может быть подписано мирное соглашение".

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"Между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время может быть подписано мирное соглашение". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье. Он отметил, что некоторые обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации: “На карте, представленной председателем CHP Кемалем Кылычдароглу, тюркская дорога не пересекает Азербайджан. Почему? Чего вы хотите от Азербайджана? Может, этого от вас хочет Армения? Надеюсь, турецкий народ ответит на все это достойно”. По словам Чавушоглу, Армения в последнее время предпринимает лояльные шаги в отношении Азербайджана: “Стороны уже признали территориальную целостность друг друга. Если так будет продолжаться, в ближайшее время может быть подписан мирный договор”. Министр сказал, что официальная Анкара поддерживает контакты с Азербайджаном, Узбекистаном и другими тюркскими государствами на разных уровнях. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Armenia, Azerbaijan may sign peace treaty soon