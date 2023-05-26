О нас

Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время

Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время "Между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время может быть подписано мирное соглашение".
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 17:59
Чавушоглу: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано в ближайшее время

"Между Арменией и Азербайджаном в ближайшее время может быть подписано мирное соглашение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Он отметил, что некоторые обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации: “На карте, представленной председателем CHP Кемалем Кылычдароглу, тюркская дорога не пересекает Азербайджан. Почему? Чего вы хотите от Азербайджана? Может, этого от вас хочет Армения? Надеюсь, турецкий народ ответит на все это достойно”.

По словам Чавушоглу, Армения в последнее время предпринимает лояльные шаги в отношении Азербайджана: “Стороны уже признали территориальную целостность друг друга. Если так будет продолжаться, в ближайшее время может быть подписан мирный договор”.

Министр сказал, что официальная Анкара поддерживает контакты с Азербайджаном, Узбекистаном и другими тюркскими государствами на разных уровнях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Armenia, Azerbaijan may sign peace treaty soon
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxın zamanda sülh sazişi imzalana bilər"

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi