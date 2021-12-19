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Мевлют Чавушоглу: Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном

Мевлют Чавушоглу: Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Пакистане с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
19 декабря 2021 г. 11:03
Мевлют Чавушоглу: Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Пакистане с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции на своей странице в Twitter.

"В Исламабаде, где присутствовал на заседании Организации исламского сотрудничества, мы обсуждали события на Кавказе. Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Azərbaycanla birlikdə hərəkətə davam edəcəyik"

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