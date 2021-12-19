Мевлют Чавушоглу: Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Пакистане с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Пакистане с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции на своей странице в Twitter .

"В Исламабаде, где присутствовал на заседании Организации исламского сотрудничества, мы обсуждали события на Кавказе. Каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном", - сказал Чавушоглу.