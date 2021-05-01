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Мевлют Чавушоглу: Глубоко опечален вестью о смерти Азада Рагимова

Мевлют Чавушоглу: Глубоко опечален вестью о смерти Азада Рагимова Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова и всему азербайджанскому народу.
Внешняя политика
1 мая 2021 г. 16:33
Мевлют Чавушоглу: Глубоко опечален вестью о смерти Азада Рагимова
Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова и всему азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, соболезнования Чавушоглу опубликовал на своей странице в Твиттер.

“Глубоко опечален вестью о смерти министра молодежи и спорта Азербайджана, моего брата Азада Рагимова. Да упокоит Всевышний его душу. Выражаю соболезнования семье покойного и всем нашим азербайджанским собратьям. Пусть покоится душа его в раю”, - написал М.Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Azad Rəhimovun vəfatı xəbərini böyük kədər hissi ilə qarşıladım”

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