Мевлют Чавушоглу: Глубоко опечален вестью о смерти Азада Рагимова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова и всему азербайджанскому народу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова и всему азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, соболезнования Чавушоглу опубликовал на своей странице в Твиттер.

“Глубоко опечален вестью о смерти министра молодежи и спорта Азербайджана, моего брата Азада Рагимова. Да упокоит Всевышний его душу. Выражаю соболезнования семье покойного и всем нашим азербайджанским собратьям. Пусть покоится душа его в раю”, - написал М.Чавушоглу.