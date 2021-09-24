Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты

"Никол Пашинян после избрания премьер-министром и формирования правительства озвучил позитивные мессэджи. Президент Реджеп Тайип Эрдоган положительно их оценил".

"Никол Пашинян после избрания премьер-министром и формирования правительства озвучил позитивные мессэджи. Президент Реджеп Тайип Эрдоган положительно их оценил".

Об этом американского бюро Report заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос о возможном старте переговоров между Турцией и Арменией в ближайшее время.

"Однако касательно дальнейших шагов мы действуем вместе с Азербайджаном. Наше стремление – нормализация отношений. Естественно, в этом вопросе важно принятие шагов и самой Арменией. Азербайджан предложил Армении заключить мирный договор. Считаю, что было бы полезно начать переговоры и в связи с этим. Разумеется, в этом направлении мы будем предпринимать шаги, скоординированные с Азербайджаном, и, если условия будут соблюдены, то Азербайджан и Турция могут открыть границы, и в таком случае отношения нормализуются. Однако в этом вопросе Армения не должна ограничиваться словами, а должна предпринимать действенные и дающие результаты шаги", - подчеркнул глава МИД Турции.

Вюсаля Аббасова