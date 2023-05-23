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Мевлют Чавушоглу: Для прочного мира Армении стоит быть искренней

Мевлют Чавушоглу: Для прочного мира Армении стоит быть искренней "Для прочного мира Армении стоит быть искренней".
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 17:58
Мевлют Чавушоглу: Для прочного мира Армении стоит быть искренней

"Для прочного мира Армении стоит быть искренней".

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью сотруднику Report, командированному в Турцию.

Дипломат отметил, что возведение памятников террористам неприемлемо.

"Категорически неприемлемо возведение в Ереване памятника террористу, который убил наших азербайджанских братьев, наших солдат, и дипломатов. Мы закрыли для Армении воздушную границу для полетов в третьи страны. Сегодня мы ожидаем от Армении, что она исправит свою ошибку. В противном случае мы примем другие меры".

Министр отметил, что Армении необходимо проявлять искренность для установления прочного мира:

"Им нужно перестать прибегать к провокациям, остановить незаконную отправку солдат и оружия в Карабах. Разграбление армянами природных ресурсов Азербайджана с целью их дальнейшей продажи недопустимо. Весь мир знает, что мы на стороне Азербайджана в его правом деле. Есть договоренности по Зангезурскому коридору, однако они до сих пор не реализованы. Армении необходимо исполнить взятые на себя обязательства по реализации этого коридора, ведь он пойдет на пользу в том числе и самой Армении".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Armenia should be sincere for lasting peace
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Qalıcı sülh üçün Ermənistanın da səmimi olması lazımdır"

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