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Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров

Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров После Карабахской победы Азербайджан предложил армянам заключить мирное соглашение.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 15:18
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров

После Карабахской победы Азербайджан предложил армянам заключить мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего сегодня в Стамбуле.

"Армения ответила положительно, хотя и с опозданием. Азербайджан справедливо требует, чтобы Лачынский и Зангезурский коридоры имели одинаковый статус”, - сказал он.

По его словам, мирные переговоры следует продолжать в ускоренном темпе: “Это чрезвычайно важно для стабильности на Южном Кавказе”.

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Версия на английском языке Cavusoglu: ‘Azerbaijan rightly says that Lachin and Zangazur corridors should have the same status’
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Azərbaycan haqlı olaraq deyir ki, Laçınla Zəngəzur dəhlizləri eyni statusda olmalıdır”

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