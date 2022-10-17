Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров

После Карабахской победы Азербайджан предложил армянам заключить мирное соглашение.

После Карабахской победы Азербайджан предложил армянам заключить мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего сегодня в Стамбуле.

"Армения ответила положительно, хотя и с опозданием. Азербайджан справедливо требует, чтобы Лачынский и Зангезурский коридоры имели одинаковый статус”, - сказал он.

По его словам, мирные переговоры следует продолжать в ускоренном темпе: “Это чрезвычайно важно для стабильности на Южном Кавказе”.