Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров

После Карабахской победы Азербайджан предложил армянам заключить мирное соглашение.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, прошедшего сегодня в Стамбуле.
"Армения ответила положительно, хотя и с опозданием. Азербайджан справедливо требует, чтобы Лачынский и Зангезурский коридоры имели одинаковый статус”, - сказал он.
По его словам, мирные переговоры следует продолжать в ускоренном темпе: “Это чрезвычайно важно для стабильности на Южном Кавказе”.