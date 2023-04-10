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Мевлют Чавушоглу: Азербайджан на поле боя показал силу тюрков всему миру

Мевлют Чавушоглу: Азербайджан на поле боя показал силу тюрков всему миру Сегодня 80% национальной оборонной промышленности Турции составляет местное производство. Если бы мы не достигли такого уровня, не производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не продемонстрировали все возможности, включая системы противовоздушной
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 12:17
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан на поле боя показал силу тюрков всему миру

Сегодня 80% национальной оборонной промышленности Турции составляет местное производство. Если бы мы не достигли такого уровня, не производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другое вооружение, включая системы противовоздушной обороны, наступательное оружие, вертолеты, Азербайджану было бы сложно освободить Карабах от оккупации.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Азербайджан на поле боя показал силу тюрков всему миру, освободил оккупированные Арменией территории.

Глава МИД отметил, что Турция - не только региональный, то и глобальный политический актор: "Турция и турецкий народ всегда были рядом с нуждающимися в помощи. Те, кого мы благодарим за поддержку, согласны с этим и говорят, что Турция всегда приходила на помощь, а теперь на помощь пришли они. Вновь выражаю признательность оказавшим нам поддержку странам".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Azerbaijan showed power of Turks to entire world
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Azərbaycan türkün gücünü döyüş meydanında bütün dünyaya göstərdi”

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