Мевлют Чавушоглу: Армения провокациями ничего не добьется, только проиграет

"Таким поведением Армения ничего не добьется, только проиграет"
По сообщению Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни.
"Да упокоит Всевышний души наших шехидов. В течение 44 дней Азербайджан вернул свои земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Тем самым тюрки продемонстрировали свою силу и решительность. Азербайджан - не одинок. Азербайджан предлагает Армении всеобъемлющий мирный договор. Армения же нападает на Азербайджан, осуществляя террористическую атаку на азербайджанских землях", - отметил М.Чавушоглу.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном: "Это ничего не даст Армении. Мы хотим сотрудничать во имя стабильности региона. Армения подобными провокациями ничего не добьется, а только проиграет".