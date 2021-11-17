Мевлют Чавушоглу: Армения провокациями ничего не добьется, только проиграет

16:08 "Таким поведением Армения ничего не добьется, только проиграет"

"Таким поведением Армения ничего не добьется, только проиграет"

По сообщению Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов. В течение 44 дней Азербайджан вернул свои земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Тем самым тюрки продемонстрировали свою силу и решительность. Азербайджан - не одинок. Азербайджан предлагает Армении всеобъемлющий мирный договор. Армения же нападает на Азербайджан, осуществляя террористическую атаку на азербайджанских землях", - отметил М.Чавушоглу.



Глава МИД Турции подчеркнул, что Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном: "Это ничего не даст Армении. Мы хотим сотрудничать во имя стабильности региона. Армения подобными провокациями ничего не добьется, а только проиграет".