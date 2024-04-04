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Чавушоглу: Армения должна быть более заинтересована в открытии Зангезурского коридора

Чавушоглу: Армения должна быть более заинтересована в открытии Зангезурского коридора Армения должна быть более заинтересованной стороной в открытии Зангезурского коридора.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 12:08
Чавушоглу: Армения должна быть более заинтересована в открытии Зангезурского коридора
Мевлют Чавушоглу

Армения должна быть более заинтересованной стороной в открытии Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом депутат Великого Национального собрания Турции, глава парламентской делегации Турции в ПА НАТО Мевлют Чавушоглу сказал журналистам в Баку.

По его словам, именно Армения должна быть заинтересована в интеграции в регионе: "Мы уже работаем вместе с Азербайджаном по многим проектам и продолжим это делать. Именно Армения, как страна, находящаяся в стороне от многих международных проектов, должна быть более заинтересованной стороной в открытии Зангезурского коридора".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Armenia should be a more interested party in opening of Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasında daha maraqlı tərəf olmalıdır

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