Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана и выразил соболезнования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации 11 апреля.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе.

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие армии Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.