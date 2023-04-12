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Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана и выразил соболезнования

Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана и выразил соболезнования Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 14:58
Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана и выразил соболезнования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации 11 апреля.

М.Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе.

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие армии Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu calls Bayramov, expresses his condolences
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycan XİN başçısına zəng edib, başsağlığı verib

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