Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана и выразил соболезнования

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате армянской провокации 11 апреля.
М.Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе.
11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.
При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие армии Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.