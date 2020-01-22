Мэтью Брайза: В Азербайджане начались серьезные реформы - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

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Интервью Report на полях Всемирного экономического форума в Давосе с бывшим послом США в Азербайджане, бывшим заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайзой (Matthew Bryza):

- Вы находитесь в швейцарском Давосе, чтобы принять участие в Каспийской неделе, проводимой в рамках Всемирного экономического форума. Каких тем Вы коснетесь в своих выступлениях на этой глобальной платформе идей?

- Я намерен участвовать в трех панелях форума. Первая - это панель, посвященная газопроводу из Каспийского моря. Далее я поделюсь своими мыслями на общей панели, а также на панели, посвященной газопроводу, который охватывает Туркменистан, Пакистан, Афганистан и Индию. Моя тема - крупные инфраструктурные проекты, которые включают в себя как грузовые, энергетические, так и пассажироперевозки. Я изложу свои взгляды и рекомендации о политике, которая позволит странам действовать как самостоятельно, так и совместно.

- Что Вы думаете о недавних социально-экономических реформах в Азербайджане?

- Я думаю, что президент Азербайджана умело использовал ослабление курса маната после экономического кризиса и падения цен на нефть и в 2014 году выступил с новыми инициативами, отвечающими бюджетным требованиям.

Полагаю, что президент Азербайджана осуществил ряд важных реформ. Осуществляется электронизация документов, необходимых для облегчения процесса внедрения бизнеса и увеличения эффективности обслуживания клиентов. Реформы в системе образования уже начались, был проведен ряд мероприятий по рационализации и в государственных органах. Распространение реформ на налоговую систему - это прекрасное явление. Очевидно, в Азербайджане действительно начались серьезные реформы. Правительство Азербайджана пытается извлечь выгоду из финансового кризиса. Министрам приходится быть экономными и работать более прозрачно.

Еще одна важная реформа охватывает политическую сферу, что отражается на парламентских выборах. Роспуск парламента Азербайджана - позитивное явление. Здесь главная цель, насколько я понимаю, - дать дорогу молодому поколению.

- Каково Ваше мнение об осуществляемых в Азербайджане энергетических проектах ?

- Есть несколько энергетических коридоров, которые важны. Среди них лично для меня большое значение имеет нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В первую очередь отмечу, что я верю в их стратегический характер. Что касается моей личной жизни, они изменили ход моей жизни. Из-за них моя жена сегодня живет в Турции. Отложу свои личные вопросы в сторону. Конечно, эти трубопроводы очень полезны для Азербайджана. Позвольте начать с того, что эти трубопроводы помогли в вопросе обеспечения Европы природным газом и нефтью.

Эти трубопроводы сыграли важную роль в росте экономики Азербайджана. После ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2006 году в Азербайджане начался беспрецедентный экономический прогресс.

Самое главное, на мой взгляд, роль энергетических трубопроводов имеет большое значение в укреплении независимости Азербайджана. Они служили созданию как экономического, так и физического единения. Таким образом, благодаря этому развитию Азербайджан добился хороших рыночных отношений с Турцией и Европейским Союзом. Что еще более важно - это способность Азербайджана сегодня продолжать свои успехи. Сегодня Азербайджан играет важную роль в трансатлантическом и транскаспийском сообществах.

Отрадно видеть начало строительства волоконно-оптической линии через Каспийское море. Amazon, Netflix и другие ведущие американские компании представлены на Южном Кавказе и продвигаются вперед в Центральную Азию. Всем этим, я хочу сказать, что эта часть мира переживает свой самый замечательный период.

- Как по-вашему, решится ли карабахский конфликт в 2020 году?

- Я не столь оптимистичен в вопросе касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта в этом году. Хотя, в прошлом году все началось хорошо. Премьер-министр Армении создавал такое впечатление, что он на новом пути и желает сделать что-то новое. Казалось, что он подойдет к вопросу по-новому. У него были продуктивные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обменялись мнениями касательно вопросов подготовки населения к миру и более строгого соблюдения режима прекращении огня. Казалось, что стороны пытались построить взаимное доверие. Но потом что-то произошло. Хочу отметить, что вся политическая система в Армении состоит из нагорно-карабахского "клана". Начались политические атаки против Пашиняна. Ему даже угрожали. Таким образом, в середине года он изменился. Армения делала бессмысленные заявления. Они начали высказывать противоречивые мнения, такие как "Нагорный Карабах независимый" или "является частью Армении". Нагорный Карабах, безусловно, принадлежит Азербайджану. Согласно международным правовым нормам, Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана. По этой причине я настроен немного пессимистично, так как очевидно, что Пашинян вынуждается к этому, что делает политическое решение проблемы невозможным. Если Пашинян будет сильным, тогда, естественно, в 2020 году нагорно-карабахская проблема может найти свое решение. Поскольку я видел и знаю, что официальный Баку готов к переговорам для достижения урегулирования конфликта.