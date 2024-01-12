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Мэтью Брайза: Скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном – вполне возможно

Мэтью Брайза: Скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном – вполне возможно Скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией кажется вполне возможным.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 16:22
Мэтью Брайза: Скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном – вполне возможно
Мэтью Брайза

Скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией кажется вполне возможным.

Об этом сообщил Report бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза.

Брайза также подчеркнул, что странам все еще предстоит провести множество переговоров для решения вопросов, связанных с делимитацией границы.

"Похоже, что для решения таких вопросов, еще предстоит провести много переговоров. Но есть и оптимистичные прогнозы: заключение мирного договора в ближайшее время кажется вполне возможным", - сказал он.

По словам бывшего дипломата, после вступления в силу мирного договора будет легче решать технические вопросы, связанные с делимитацией границы.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "Sülh müqaviləsi əlçatan görünür və çox güman ki, tezliklə bağlanacaq"

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