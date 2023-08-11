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Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с непринятием Арменией проигрыша в войне

Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с непринятием Арменией проигрыша в войне Провокации Армении на ППП "Лачын" связаны с непринятием факта проигрыша во Второй карабахской войне в политических кругах этой страны.
Внешняя политика
11 августа 2023 г. 12:53
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с непринятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза

Провокации Армении на ППП "Лачын" связаны с непринятием факта проигрыша во Второй карабахской войне в политических кругах этой страны.

Об этом Report заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Ситуация вокруг Лачынской дороги его лично не особенно беспокоит, сказал он и объяснил почему.

"Очевидно, что Армения преследует цель вновь поднять вопрос о статусе Карабаха. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, в политических кругах Армении и в правительстве все еще есть люди, которые не хотят признавать этот факт и само поражение во Второй карабахской войне", - сказал он, добавив, что другой ситуации особого выбора у армянской стороны, как смириться с реальностью и нет.

По мнению эксперта, именно поэтому армянская сторона предпринимает провокационные шаги, такие как попытка провоза "гуманитарного груза" через ППП "Лачын".

М.Брайза отметил, что позиция Азербайджана вполне объяснима: "Азербайджан использует свои политические и юридические права и предлагает собственные варианты, такие как ввоз гуманитарной помощи по Агдамской дороге".

"Я думаю, что посредничество в мирном процессе между странами поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ключевым моментом во всем этом является прогресс в вопросе мирного договора: чем выше вероятность его подписания, тем больше тех, кто хочет притормозить процесс и не дать этому произойти. Армения не имеет армии, способной воевать с Азербайджаном. Россия, Турция, Европейский союз, США, одним словом, ни один из акторов в регионе не хочет новой войны между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что если Пашинян не будет устранен от власти, мы увидим подписание мирного соглашения в ближайшие месяцы", - заключил он.

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Версия на английском языке Bryza says provocations on Lachin road caused by Armenia's unwillingness to accept its defeat
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: “Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar Ermənistanın müharibədəki məğlubiyyəti qəbul etməməsi ilə bağlıdır”

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