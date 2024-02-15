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Мэтью Брайза: Брюссельский формат доказал свою эффективность

Мэтью Брайза: Брюссельский формат доказал свою эффективность Брюссельский формат доказал свою эффективность.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 13:38
Мэтью Брайза: Брюссельский формат доказал свою эффективность
Мэтью Брайза

Брюссельский формат доказал свою эффективность.

Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, президент Европейского совета Шарль Мишель хорошо зарекомендовал себя, помогая Баку и Еревану продвинуть переговоры по мирному договору.

"Если брюссельский формат будет продолжен, я надеюсь на еще большие результаты. Сложно сказать, принесет ли он мир в регион. Но, как я уже отметил, этот формат уже доказал свою эффективность", - сказал Брайза.

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Версия на английском языке Matthew Bryza: ‘Brussels Format has already proven its effectiveness’
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: Brüssel formatı artıq öz effektivliyini sübut edib

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