Мэтью Брайза: Брюссельский формат доказал свою эффективность

Брюссельский формат доказал свою эффективность.

Брюссельский формат доказал свою эффективность.

Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, президент Европейского совета Шарль Мишель хорошо зарекомендовал себя, помогая Баку и Еревану продвинуть переговоры по мирному договору.

"Если брюссельский формат будет продолжен, я надеюсь на еще большие результаты. Сложно сказать, принесет ли он мир в регион. Но, как я уже отметил, этот формат уже доказал свою эффективность", - сказал Брайза.