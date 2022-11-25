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Метревели: Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии

Метревели: Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 15:49
Метревели: Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии

Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии Екатерина Метревели.

"Азербайджан - надежный партнер Грузии. Тесное сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Грузии, и Азербайджану", отметила Метревели.

По словам эксперта, между Азербайджаном и Грузией налажено активное сотрудничество.

Она также выразила надежду на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией: "Альтернативы мирному и безопасному региону не существует. Мы все в нем заинтересованы. И я надеюсь, что скоро переговоры успешно завершатся подписанием мирного договора, который будет приемлемым как для Азербайджана, так и для Армении".

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Версия на английском языке Metreveli: Co-op within Middle Corridor beneficial for both Azerbaijan, Georgia
Версия на азербайджанском языке Metreveli: “Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan üçün faydalıdır

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