Метревели: Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии

Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии.

Сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Азербайджану, и Грузии.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии Екатерина Метревели.

"Азербайджан - надежный партнер Грузии. Тесное сотрудничество в рамках Среднего коридора выгодно и Грузии, и Азербайджану", отметила Метревели.

По словам эксперта, между Азербайджаном и Грузией налажено активное сотрудничество.

Она также выразила надежду на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией: "Альтернативы мирному и безопасному региону не существует. Мы все в нем заинтересованы. И я надеюсь, что скоро переговоры успешно завершатся подписанием мирного договора, который будет приемлемым как для Азербайджана, так и для Армении".