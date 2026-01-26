Месседжи Давоса: Азербайджан в центре мировой и региональной безопасности - РЕПОРТАЖ

Минувшая неделя выдалась по-настоящему "жаркой" для мировой общественности, политиков, экономистов и представителей бизнеса. С 19 по 23 января фокус глобального внимания был прикован к небольшому швейцарскому курорту Давос, где состоялся 56-й Всемирный экономический форум (World Economic Forum Annual Meeting - WEF).

О красоте места проведения столь масштабного и статусного мероприятия можно рассуждать бесконечно, не скупясь на красочные эпитеты. Заснеженные горные вершины, чистый воздух, бодрящий мороз - словом, настоящая зимняя сказка. Давос, без сомнения, очарователен и давно завоевал репутацию одного из самых любимых направлений среди поклонников горнолыжного туризма.

При этом Давос – место небольшое, посему длинные очереди и транспортные заторы в дни проведения Форума придают буквальный смысл крылатому выражению "время - деньги".

Вероятно, из-за этих сложностей с логистикой в СМИ появилась информация о том, что организаторы Всемирного экономического форума рассматривают возможность переноса места проведения форума из Давоса в один из городов Евросоюза или США.

Но сейчас мы не об этом. Цель этого репортажа вовсе не в оценке организационных нюансов, не в подсчете успехов или формальных итогов. Суть - в другом. В атмосфере, настроениях и тех месседжах, которые исходили в этом году из Давоса.

Азербайджан в числе избранных

Одним из почетных участников Всемирного экономического форума в Давосе стал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В период с 19 по 22 января глава государства провёл интенсивные и содержательные встречи - как на высшем политическом уровне с главами государств и правительств, так и с руководителями ведущих международных компаний.

Особо стоит отметить встречу азербайджанского лидера с президентом США Дональдом Трампом. В Давосе президент США находился в центре внимания, много выступал по ситуации вокруг Гренландии, Украины, запустил Совет мира по Газе. Но отдельные встречи он провел лишь с двумя главами государств – Президентами Азербайджана и Украины. СМИ и аналитическое сообщество расценили данный факт как показатель той значимости, которую придает нынешняя администрация Белого Дома отношениям с Азербайджаном.

Cтратегическая роль Азербайджана в евразийском пространстве подчеркивалась и на других встречах президента Ильхама Алиева в Давосе. В рамках Форума азербайджанский лидер также провел встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, президентом Израиля Исааком Герцогом, премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем, премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом бин Джасимом Аль Тани, премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани, комиссаром Европейского союза по вопросам расширения Мартой Кос.

Традиционно насыщенной была и экономическая составляющая давосской программы главы азербайджанского государства. Ильхам Алиев провел встречи с руководителями ведущих международных финансовых институтов и глобальных компаний. В их числе - представители Европейского банка реконструкции и развития, BlackRock, Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management, а также J.P. Morgan и другие. На этих встречах обсуждались вопросы инвестиций, реализации совместных проектов. В частности, только по линии Государственного нефтяного фонда в Давосе в присутствии главы азербайджанского государства были подписаны документы об инвестициях в проекты на общую сумму около $3 млрд.

Сам по себе большой спрос на встречи с президентом Азербайджана в Давосе говорит о повышении авторитета страны как надежного политического и экономического партнера. Это также является результатом реализации на Южном Кавказе мирной повестки, автором которой выступает Ильхам Алиев – стабильность и безопасность важнейшие факторы, привлекающие внимание как инвесторов, так и стран-партнеров.

Открытость экономики Азербайджана для инвесторов

Наряду с многочисленными двусторонними встречами и переговорами на высшем уровне с главами государств, правительств и руководителями ведущих международных компаний, президент Ильхам Алиев принял участие и в мероприятии, организованном международным телеканалом Euronews.

Так, 20 января Ильхам Алиев стал участником впервые организованного в Давосе мероприятия "Завтрак с руководством Азербайджана", которое прошло в формате открытой и содержательной дискуссии. В ходе встречи были затронуты ключевые вопросы внешней политики страны, экономического развития, а также роль Азербайджана в региональных и глобальных процессах в условиях меняющейся международной обстановки.

Особое внимание в выступлении и комментариях главы государства было уделено вопросам экономической стратегии страны, мирному процессу на Южном Кавказе. Президент Ильхам Алиев поделился информацией о том, что делается в энергетическом секторе страны, какие проекты предпринимаются для развития возобновляемых источников энергии, транспортной связанности, туризма, диверсификации экономики и т.д.

Мир и экономическая интеграция на Южном Кавказе

На форуме в Давосе много говорили о конфликтах, которые сегодня имеют место в Европе, а также о напряженности, которые потенциально могут привести к новым конфликтам. При этом отдельное внимание было уделено ситуации на Южном Кавказе, где благодаря инициативам Азербайджана, предпринятым в течение последних 5 лет, наблюдается обратная ситуация. Если в Европе сегодня много говорят о конфликтах в Украине, вокруг Гренландии и пытаются найти выход из ситуации, то на Южном Кавказе закрыли конфликтную страницу и говорят о мире, экономической интеграции. Еще один важный месседж Давоса. Cовременные реалии Южного Кавказа - прежде всего установившийся мир после десятилетий противостояния между Азербайджаном и Арменией - постепенно формируют новый образ региона как пространства стабильности и сотрудничества и открывают для международного бизнес-сообщества новые возможности.

В рамках Давосского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Определение экономической идентичности Евразии", в которых приняли участие три президента – Азербайджана, Сербии и Армении.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что Азербайджан и Армения совместными усилиями закрыли страницу войны.

"Я хочу быть с вами и с аудиторией абсолютно откровенным. Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда бы не закончилась. И кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана - закрыть эту страницу и воспользоваться возможностями для мира"", -заявил глава государства.

Президент Армении Ваагн Хачатурян со своей стороны подчеркнул заинтересованность Еревана в более тесном торгово-экономическом взаимодействие.

Главный месседж этой панельной сессии заключался в том, чтобы показать миру как конфликт, который почти три десятилетия казался неразрешенным, удалось решить и сегодня некогда конфликтующие страны обсуждают о том, как двигаться вперед. Т.е., то, что еще недавно казалось маловероятным, стало новой политической реальностью.

После Давоса…

После форума президент США в соцсети Truth Social выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за соблюдение мирного соглашения, парафированного в августе прошлого года. Кроме того, Трамп также анонсировал визит в феврале в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса с целью продолжения мирных усилий и продвижения так называемого "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию.

Все это подчеркивает не только растущий интерес Вашингтона к Баку, но и усиливающуюся позицию Азербайджана на международной арене. Двусторонняя встреча Алиева и Трампа, присоединение Азербайджану к Совету мира (Board of Peace) закрепляют за нашей страной статус стратегического партнера США на Южном Кавказе и одновременно открывает новые возможности для укрепления региональной стабильности.