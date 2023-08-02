О нас

Месседж от президента властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим…

Месседж от президента властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим… Еще одно послание, которое я уже передавал армянскому правительству в этой конкретной ситуации: им не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:42
Месседж от президента властям Армении: Им не дано выбирать между хорошим и лучшим…

Еще одно послание, которое я уже передавал армянскому правительству в этой конкретной ситуации: им не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что приемлемое - это то, что основано на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали их в течение тридцати лет, глава государства подчеркнул: "Что касается армян в Карабахе, то я хотел бы напомнить им, что наши контакты с ними начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачынскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими".

Президент Ильхам Алиев сказал, что если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, то потом они просто ушли - и без российских миротворцев было легко общаться. "Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Message from Azerbaijan's president to government of Armenia: The choice is not the best and the very best for them…
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevdən Ermənistan hökumətinə mesaj: Onlar üçün seçim ən yaxşı və qat-qat yaxşı arasında deyil...

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi