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Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами

Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами В речи на церемонии инаугурации 14 февраля президент Ильхам Алиев направил месседж тем, кто хочет обсуждать армяно-азербайджанские отношения, в том числе посредничать между двумя странами, заявив, что нам в этом вопросе посредники не нужны.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 18:30
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами

В речи на церемонии инаугурации 14 февраля президент Ильхам Алиев направил месседж тем, кто хочет обсуждать армяно-азербайджанские отношения, в том числе посредничать между двумя странами, заявив, что нам в этом вопросе посредники не нужны.

Как сообщает Report, отметив, что процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией не должен оставаться на международной повестке дня, глава государства сказал: "Каждый, кому не лень, хочет заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами. Мы свой вопрос решили".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevdən Ermənistanın havadarlarına mesaj: Gedin öz işinizlə məşğul olun

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