Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

Визит комиссара по расширению Марты Кос в Азербайджан и Армению следует рассматривать в контексте мирного процесса между двумя странами. Это действительно переломный момент для региона Южного Кавказа, и поездка в регион комиссара – демонстрация поддержки этому процессу.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Во время визита она воспользуется возможностью подтвердить твердую приверженность ЕС этому мирному процессу и полной региональной нормализации"- сказал он.

Комиссар также посещает регион с четким и сильным посланием: сейчас есть возможность укрепить связи со странами Южного Кавказа и усилить сотрудничество ЕС в этой части мира, отметил он.

"Что касается Черноморской стратегии в контексте повестки ЕС по взаимосвязанности в регионе, это принесет пользу всем вовлеченным сторонам и населению Южного Кавказа", - добавил Мерсье.