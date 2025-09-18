Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 15:18
    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Визит комиссара по расширению Марты Кос в Азербайджан и Армению следует рассматривать в контексте мирного процесса между двумя странами. Это действительно переломный момент для региона Южного Кавказа, и поездка в регион комиссара – демонстрация поддержки этому процессу.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

    "Во время визита она воспользуется возможностью подтвердить твердую приверженность ЕС этому мирному процессу и полной региональной нормализации"- сказал он.

    Комиссар также посещает регион с четким и сильным посланием: сейчас есть возможность укрепить связи со странами Южного Кавказа и усилить сотрудничество ЕС в этой части мира, отметил он.

    "Что касается Черноморской стратегии в контексте повестки ЕС по взаимосвязанности в регионе, это принесет пользу всем вовлеченным сторонам и населению Южного Кавказа", - добавил Мерсье.

