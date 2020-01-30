Сергей Фабричный: Мероприятия в отчете ООН об Азербайджане не были отражены в отчете ПАСЕ

"Мероприятия в сфере защиты прав человека и демократии в Азербайджане, указанные в отчете ООН, не были отражены в отчете ПАСЕ".

Как передает французское бюро Report, об этом член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Сергей Фабричный заявил в ходе обсуждения отчета о политических заключенных в Азербайджане во время зимней сессии структуры.

Российский депутат отметил важность наличия в резолюции параграфа о проведенных в Азербайджане реформах. "Из 9-го параграфа резолюции становится ясно, что ассамблея высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы, а также реформы в судебной и правовой системе и исправительных учреждениях. Сюда входят решения, принятые в 2017 году, указы Президента Азербайджанской Республики в 2019 году. Мы видим, что в Азербайджане проводятся важные мероприятия".

Однако С.Фабричный заявил, что в резолюции не дали достойную оценку реформам, проводимым в Азербайджане в сфере прав и свобод человека, развития демократии: "Мне кажется, что нужно уделить особое внимание государственной программе о защите прав и свобод граждан, принятой в 2011 году. В 2014 году была создана национальная рабочая группа по правам человека. Все эти мероприятия были отражены в 39-ой сессии ООН по правам человека, проведенной в сентябре 2018 года. Я внимательно изучил этот вопрос. В отчете ООН по правам человека говорится о подписании 9 документов о помиловании. 22 февраля 2018 года президент принял решение о проведении соответствующих мероприятий для деятельности адвокатов в стране".

Российский депутат донес до сведения членов ПАСЕ, что в ходе сессии ООН по правам человека были высоко оценены проводимые в Азербайджане мероприятия в сфере демократии, прав и свобод человека в Азербайджане.