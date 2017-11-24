Меркель: Для нас очевидна ключевая роль России в отношениях с Азербайджаном и Арменией

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Для Европейского Союза очевидно, что Россия играет центральную роль в отношениях со странами "Восточного партнерства", с которыми мы сегодня подпишем соглашение.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на открытии саммита "Восточного партнерства" канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель, в частности, отметила два момента важности "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" имеет большое значение для нас. С одной стороны, речь идет об улучшении качества жизни людей, развитии демократии. С другой стороны, это касается и нашей безопасности. По этой причине я очень рада тому, что мы подписали Соглашение об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной.

Теперь мы подпишем Соглашение о партнерстве с Арменией и Азербайджаном. Оно, конечно, будет не таким интенсивным, как соглашение об ассоциации, но мы будем сотрудничать с ними. В случае с этими государствами для нас ясно, что их отношения с Россией играют центральную роль. По этой причине я надеюсь на то, что в ходе сегодняшнего диалога мы поймем, какова внутриполитическая ситуация в этих странах", - заявила Меркель.