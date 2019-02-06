Мэр Тбилиси рассказал о реконструкции здания, где была зачитана декларация о независимости АДР

Тбилиси. 6 февраля. REPORT.AZ/ В этом году в Тбилиси восстановят здание, где размещается "Дворец молодежи".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на прошедшем заседании заявил мэр города Каха Каладзе.

По его словам, для проведения восстановительных работ объявлен тендер, который завершится 10 февраля: "Один из наиболее значимых проектов 2019 года связан с реконструкцией здания "Дворца молодежи". Представляющему важное историческое значение зданию 200 лет и оно является одним из уникальных построек города".

"Проект восстановления здания должен быть представлен до 10 февраля: "Для восстановительных работ выделено 599 000 лари (около 227 000 долларов - ред.). Для начала работ в этом году проекты будут приниматься поэтапно. Основное внимание будет уделено восстановлению фасада. С учетом исторического значения здания, работам по реконструкции будет уделяться особое внимание. Основательная реконструкция здания очень важна и оно будет служить молодому поколению еще десятилетия".

Отметим, что в действующем как "Дворец молодежи" здании 28 мая 1918 года была зачитана декларация о независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР), которую официально объявили первой демократической республикой на Востоке. При входе в зал, где была зачитана декларация, установлена табличка с информацией по этому поводу на азербайджанской, грузинском и английском языках.