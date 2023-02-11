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Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования Турции

Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования Турции Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил мечеть Султана Айюба, расположенную в Бруклинском районе города, и ознакомился с деятельностью турецкой общины.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 03:19
Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования Турции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил мечеть Султана Айюба, расположенный в Бруклинском районе города, и ознакомился с деятельностью турецкой общины.

Американское бюро Report сообщает, что генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр встретился с мэром города в пункте, установленном для сбора гумпомощи.

Мэр выразив соболезнования Р. Озгюру и турецкой общине, отметил, что глубоко опечален большим количеством человеческих жертв в результате стихийного бедствия, произошедшего в Турции.

Э.Адамс подчеркнул, что мэрия города готова оказать всю необходимую поддержку турецкой общине.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York meri Türkiyəyə başsağlığı verib - FOTO

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