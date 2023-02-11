Мэр Нью-Йорка выразил соболезнования Турции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил мечеть Султана Айюба, расположенную в Бруклинском районе города, и ознакомился с деятельностью турецкой общины.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил мечеть Султана Айюба, расположенный в Бруклинском районе города, и ознакомился с деятельностью турецкой общины.

Американское бюро Report сообщает, что генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр встретился с мэром города в пункте, установленном для сбора гумпомощи.

Мэр выразив соболезнования Р. Озгюру и турецкой общине, отметил, что глубоко опечален большим количеством человеческих жертв в результате стихийного бедствия, произошедшего в Турции.

Э.Адамс подчеркнул, что мэрия города готова оказать всю необходимую поддержку турецкой общине.