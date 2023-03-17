Мэр города Нови-Пазар: Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом для сотрудничества

Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом для сотрудничества.

Азербайджан и Сербия обладают большим потенциалом для сотрудничества.

Как передает Report, об этом журналистам сказал мэр города Нови-Пазар Нихад Бишевач.

"Потенциал для сотрудничества между нашими странами и городами Шуша и Нови-Пазар очень велик. Мы можем сотрудничать в сфере экономики, культуры и других. Наше сотрудничество обладает большими перспективами",- сказал Бишевач.

"Сегодня мы подписали меморандум о побратимстве между городами Шуша и Нови-Пазар. Подобный договор в городе Шуша подписан впервые. Мы рады, что сотрудничество между нашими городами станет вкладом в расширение отношений между странами", - добавил мэр.

Нихад Бишевач также отметил, что впечатлен проводимыми в Карабахе восстановительными работами.