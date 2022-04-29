Мэр Марнеули озвучил позицию по поводу переименования села Кировка

Мэр грузинского города Марнеули Кянан Омаров провел встречу с группой жителей села Кировка.

Мэр грузинского города Марнеули Кянан Омаров провел встречу с группой жителей села Кировка.

Как передает грузинское бюро Report, на встрече обсуждался вопрос о переименовании села.

Житель села Джанполад Ибадов сообщил Report, что он довел до сведения мэра просьбу местной общины о восстановлении исторического названия села - Мамей: "Жители села поддерживают восстановление исторического топонима. Мы довели до сведения мэра, что предложенные грузинские названия являются для нас неприемлемыми. Мэр сказал, что пожелания местных жителей будут учтены".

По словам присутствовавшего на встрече члена молодежной платформы "Салам" Беньямина Гасымоглу, мэр Марнеули сказал, что решение не будет приниматься вопреки желанию местных жителей.

Кировку предлагается переименовать в Мцване гора (Зеленый/Синий холм) и Мегоброба (Дружба). Согласно историческим источникам, старое название села - Мамей.