Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами

12:46

Настало время, когда борьба с колониальной политикой должна вестись новыми методами.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр Корсиканского города Поджо-ди-Венако Жан-Марк Родригес во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Он сказал, что народы Тихоокеанскиого региона борются против колониальной политики: "Настало время, когда мы должны бороться против колониальной политики и продолжать ее в новой форме. Эти должно делаться в рамках международного права".

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.