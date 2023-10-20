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Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами

Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами 12:46
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 13:23
Мэр Корсиканского города: Нужно продолжать борьбу с колониальной политикой новыми методами

Настало время, когда борьба с колониальной политикой должна вестись новыми методами.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр Корсиканского города Поджо-ди-Венако Жан-Марк Родригес во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Он сказал, что народы Тихоокеанскиого региона борются против колониальной политики: "Настало время, когда мы должны бороться против колониальной политики и продолжать ее в новой форме. Эти должно делаться в рамках международного права".

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке City mayor in Corsica: We must continue fight against colonialism in new manner
Версия на азербайджанском языке Korsikada şəhər meri: "Müstəmləkə siyasətinə qarşı mübarizəni yeni formada davam etdirməliyik"

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