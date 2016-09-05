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    Мэр столицы Казахстана ознакомился с Центром интеллектуального управления транспортом в Баку

    Мэру также был продемонстрирован автомобиль типа London Cab

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Азербайджан мэр Астаны Асет Исекешев посетил Центр интеллектуального управления транспортом в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, делегации был показаны операционный зал, где гости ознакомились с работой городских камер наблюдения за движением транспорта. Гостей также ознакомили с историей создания Центра, деятельностью городской системы такси, порядком лицензирования поставщиков услуг автомобильных перевозок.

    Кроме того, мэру Астаны был продемонстрирован автомобиль типа "London Cab" - одна из машин городского таксопарка Baku Taxi.

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