Мэр столицы Казахстана ознакомился с Центром интеллектуального управления транспортом в Баку

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Азербайджан мэр Астаны Асет Исекешев посетил Центр интеллектуального управления транспортом в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, делегации был показаны операционный зал, где гости ознакомились с работой городских камер наблюдения за движением транспорта. Гостей также ознакомили с историей создания Центра, деятельностью городской системы такси, порядком лицензирования поставщиков услуг автомобильных перевозок.

Кроме того, мэру Астаны был продемонстрирован автомобиль типа "London Cab" - одна из машин городского таксопарка Baku Taxi.