Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны

Мэр города Ирпеня Киевской области Украины Александр Маркушин поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Мэр города Ирпеня Киевской области Украины Александр Маркушин поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report , политик опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

"Ирпень поздравляет Азербайджан с Днем Республики!

28 мая 1918 года была создана независимая Азербайджанская Демократическая Республика – именно в этот день был заложен фундамент свободной страны, которая сегодня является настоящим другом и партнером общины Ирпеня и всей Украины", – написал он.

А.Маркушин напомнил, что при поддержке Азербайджана в городе был восстановлен лицей №12 имени академика Зарифы Алиевой. Кроме того, он отметил, что в поликлинике Ирпеня был проведен капитальный ремонт.

"Впереди новые проекты при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева, включая объекты, важные для жизни и развития Ирпеня", – подчеркнул мэр города.

Он выразил благодарность руководству, правительству, народу Азербайджана и послу в Украине Сеймуру Мардалиеву "за уважение, поддержку и непоколебимую позицию".

"Свобода никогда не бывает случайной, как и настоящая дружба.

Желаю процветания вашему народу и стране, а также нашему партнерству.

Поздравляю, Азербайджан!", – написал он.