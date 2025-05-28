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Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны

Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны Мэр города Ирпеня Киевской области Украины Александр Маркушин поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 22:51
Мэр Ирпеня поздравил Азербайджан: Ни свобода, ни настоящая дружба не случайны

Мэр города Ирпеня Киевской области Украины Александр Маркушин поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, политик опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

"Ирпень поздравляет Азербайджан с Днем Республики!

28 мая 1918 года была создана независимая Азербайджанская Демократическая Республика – именно в этот день был заложен фундамент свободной страны, которая сегодня является настоящим другом и партнером общины Ирпеня и всей Украины", – написал он.

А.Маркушин напомнил, что при поддержке Азербайджана в городе был восстановлен лицей №12 имени академика Зарифы Алиевой. Кроме того, он отметил, что в поликлинике Ирпеня был проведен капитальный ремонт.

"Впереди новые проекты при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева, включая объекты, важные для жизни и развития Ирпеня", – подчеркнул мэр города.

Он выразил благодарность руководству, правительству, народу Азербайджана и послу в Украине Сеймуру Мардалиеву "за уважение, поддержку и непоколебимую позицию".

"Свобода никогда не бывает случайной, как и настоящая дружба.

Желаю процветания вашему народу и стране, а также нашему партнерству.

Поздравляю, Азербайджан!", – написал он.

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Версия на азербайджанском языке İrpin meri Azərbaycanı təbrik edib: Nə azadlıq, nə də həqiqi dostluq təsadüfidir

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