Мэр Холланд-Бич в США: Армяне устроили Ходжалинскую резню

Мэр города Холланд-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию по случаю 30-летия Ходжалинского геноцида.

Мэр города Холланд-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию по случаю 30-летия Ходжалинского геноцида.

Как передает местное бюро Report, в заявлении, адресованном азербайджанской общине, говорится, что в рамках военной агрессии Армении и политики этнических чисток против Азербайджана, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, с участием дислоцированного в Ханкенди 366-го полка бывшей советской армии совершили нападение на город Ходжалы и учинили невиданную по жестокости резню над мирным населением.

Во время Ходжалинского геноцида 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были с невероятным зверством убиты только за то, что являлись азербайджанцами.

В документе также говорится, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 822, 853, 874 и 884, которые требовали немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Особо отмечается поддержка территориальной целостности Азербайджана Генеральной Ассамблеей ООН, Европарламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, Госдепартаментом США и Белым домом.

Джой Купер вручила декларацию руководителю Общества Флорида-Азербайджан Эсмире Байрамовой.