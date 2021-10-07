Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев

Мэр американского города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана – 18 октября.

Мэр американского города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана – 18 октября.

Как передает местное бюро Report, мэр города представила документ Тохфе Эминовой, президенту Ассоциации азербайджано-американской культуры во Флориде.

Джой Купер поздравила азербайджанский народ с 30-летием независимости страны и назвала себя другом Азербайджана. Она пожелала удачи членам Ассоциации азербайджано-американской культуры, отметив их активную диаспорскую деятельность во Флориде.

Дж.Купер отметила, что проживающие в США азербайджанцы бережно хранят свои национально-духовные ценности и на высоком уровне пропагандируют богатую культуру и искусство Азербайджана.

Вюсаля Аббасова