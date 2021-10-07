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Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев

Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев Мэр американского города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана – 18 октября.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 12:12
Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев
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Мэр американского города Халландейл-Бич (штат Флорида) Джой Купер подписала декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана – 18 октября.

Как передает местное бюро Report, мэр города представила документ Тохфе Эминовой, президенту Ассоциации азербайджано-американской культуры во Флориде.

Джой Купер поздравила азербайджанский народ с 30-летием независимости страны и назвала себя другом Азербайджана. Она пожелала удачи членам Ассоциации азербайджано-американской культуры, отметив их активную диаспорскую деятельность во Флориде.

Дж.Купер отметила, что проживающие в США азербайджанцы бережно хранят свои национально-духовные ценности и на высоком уровне пропагандируют богатую культуру и искусство Азербайджана.

Вюсаля Аббасова

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Версия на английском языке Another US mayor congratulates Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın daha bir şəhər meri azərbaycanlıları təbrik edib

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