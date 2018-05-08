Мэр Батуми провел встречу с генконсулом Азербайджана

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Батуми Парвиз Исмаилзаде провел встречу с мэром города Лашой Комахидзе.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Генконсульства, на встрече мэр города поздравил азербайджанского дипломата с назначением на новую должность.

В свою очередь, П.Исмаилзаде рассказал об истории и развитии Баку, экономическом процветании Азербайджана.

П. Исмаилзаде подчеркнул, что после подписания между Батуми и Нахчываном "Меморандума о братстве и сотрудничестве" еще больше развились культурные, экономические, туристические связи между двумя регионами.

Также был проведен обмен мнениями по поводу организации в Батуми мероприятий по популяризации культуры Азербайджана.