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Мэр: Баку станет 21-м побратимом Тбилиси

Мэр: Баку станет 21-м побратимом Тбилиси "Подписание между Баку и Тбилиси меморандума о побратимстве имеет большое значение. Азербайджан – стратегический партнер Грузии".
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 15:47
Мэр: Баку станет 21-м побратимом Тбилиси

"Подписание между Баку и Тбилиси меморандума о побратимстве имеет большое значение. Азербайджан – стратегический партнер Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам до официального визита в Баку.

По его словам, у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов: "Баку станет 21-м побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными".

Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.

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Версия на английском языке Kaladze says Baku to be 21st sister city of Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Mer: “Bakı Tbilisinin 21-ci qardaş şəhəri olacaq”

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