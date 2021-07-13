Мэр: Баку станет 21-м побратимом Тбилиси

"Подписание между Баку и Тбилиси меморандума о побратимстве имеет большое значение. Азербайджан – стратегический партнер Грузии".

"Подписание между Баку и Тбилиси меморандума о побратимстве имеет большое значение. Азербайджан – стратегический партнер Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам до официального визита в Баку.

По его словам, у Тбилиси в настоящее время имеется 20 городов-побратимов: "Баку станет 21-м побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия, чтобы наши связи по различным сферам стали более интересными и дружелюбными".

Баку и Тбилиси с 1997 года являются городами-партнерами.