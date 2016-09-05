Мэр Астаны встретился с Натигом Алиевым

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку мэр Астаны Асет Исекешев встретился с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в ходе беседы стороны обсудили участие Азербайджана в выставке "Астана ЭКСПО 2017".

А.Исекешев подробно рассказал о предстоящей выставке, ознакомил с планируемой инфраструктурой. Отметив создание нового финансового центра на территории городка "ЭКСПО", Аким Астаны пригласил азербайджанских инвесторов принять активное участие в деятельности Центра.

Отметим, что Н.Алиев также является комиссаром национальной секции Азербайджана на "Астана ЭКСПО 2017".