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    Мэр Астаны встретился с Натигом Алиевым

    В ходе беседы стороны обсудили участие Азербайджана в выставке Астана ЭКСПО 2017

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку мэр Астаны Асет Исекешев встретился с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в ходе беседы стороны обсудили участие Азербайджана в выставке "Астана ЭКСПО 2017".

    А.Исекешев подробно рассказал о предстоящей выставке, ознакомил с планируемой инфраструктурой. Отметив создание нового финансового центра на территории городка "ЭКСПО", Аким Астаны пригласил азербайджанских инвесторов принять активное участие в деятельности Центра.

    Отметим, что Н.Алиев также является комиссаром национальной секции Азербайджана на "Астана ЭКСПО 2017".

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