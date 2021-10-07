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Мэр американского города Апекс подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана

Мэр американского города Апекс подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана Мэр американского Апекса, штат Северная Каролина, Жак Жильбер подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана 18 октября.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 04:58
Мэр американского города Апекс подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана

Мэр американского Апекса, штат Северная Каролина, Жак Жильбер подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана 18 октября.

Как сообщает местное бюро Report, он передал ее главе Организации дружбы Азербайджана, доктору информационных технологий Адике Игбалу.

В беседе с Report Икбал отметил, что Жильбер поздравил азербайджанский народ и наших соотечественников, проживающих в Северной Каролине, подчеркнув, что горд принимать их в Апексе: "Мэр Апекса, очень любит Азербайджан. Его шаг - проявление внимания и заботы о нашем сообществе".

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Apeks şəhər meri Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə əlaqədar Bəyannamə imzalayıb

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