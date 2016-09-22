 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэр Акко: Никакие угрозы армян не могут повлиять на мою позицию по отношению к Азербайджану

    Шимон Ланкри: Нагорный Карабах - азербайджанская земля

    Акко. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах - азербайджанская земля. Aрмянская диаспора неоднократно обращалась ко мне в связи с проводимыми мероприятиями по Ходжалинскому геноциду, но мой ответ был один - я поддерживаю азербайджанский народ". 

    Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил мэр израильского города Акко Шимон Ланкри.

    Мэр добавил, что никакие письма и угрозы армян не могут повлиять на его позицию по отношению к Азербайджану.

    Ш.Ланкри также отметил, что в городе Акко проживает самая большая община выходцев из Азербайджана.

    Мэр города также сообщил о ходе строительства "Азербайджанского дома" в Акко. Он отметил, что уже построен первый этаж этого здания, которое является составной частью Центра Мультикультурализма Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi