Мэр Акко: Никакие угрозы армян не могут повлиять на мою позицию по отношению к Азербайджану

Акко. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах - азербайджанская земля. Aрмянская диаспора неоднократно обращалась ко мне в связи с проводимыми мероприятиями по Ходжалинскому геноциду, но мой ответ был один - я поддерживаю азербайджанский народ".

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил мэр израильского города Акко Шимон Ланкри.

Мэр добавил, что никакие письма и угрозы армян не могут повлиять на его позицию по отношению к Азербайджану.

Ш.Ланкри также отметил, что в городе Акко проживает самая большая община выходцев из Азербайджана.

Мэр города также сообщил о ходе строительства "Азербайджанского дома" в Акко. Он отметил, что уже построен первый этаж этого здания, которое является составной частью Центра Мультикультурализма Азербайджана.