Несколько меморандумов будут подписаны в рамках визита французской делегации в Азербайджан

Делегация из 65 руководителей французских компаний во главе с президентом Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффреем Ру Безу посетит Французско-Азербайджанский университет (UFAZ) 10 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане, в ходе визита будут подписаны несколько документов.

В частности, UFAZ подпишет меморандумы о взаимопонимании с компаниями Schlumberger и Alstom, а также MEDEF International подпишет меморандум о взаимопонимании с Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой.

В ходе визита Жоффрей ру Безу также встретится с представителями азербайджанской молодежи.