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Несколько меморандумов будут подписаны в рамках визита французской делегации в Азербайджан

Меморандумы подпишут в рамках визита французской делегации в Баку

Делегация из 65 руководителей французских компаний во главе с президентом Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффреем Ру Безу посетит Французско-Азербайджанский университет (UFAZ) 10 июля. 

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Франции в Азербайджане, в ходе визита будут подписаны несколько документов.

В частности, UFAZ подпишет меморандумы о взаимопонимании с компаниями Schlumberger и Alstom, а также  MEDEF International подпишет меморандум о взаимопонимании с Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой.

В ходе визита Жоффрей ру Безу  также встретится с представителями азербайджанской молодежи.

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