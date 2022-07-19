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Меморандум увеличит роль Азербайджана в энергобезопасности Европы, усилит международные позиции

Меморандум увеличит роль Азербайджана в энергобезопасности Европы, усилит международные позиции "Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом является документом особой значимости для обеих сторон. Это историческое соглашение увеличит роль Азербайджана в энерг
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 16:51
Меморандум увеличит роль Азербайджана в энергобезопасности Европы, усилит международные позиции

"Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом является документом особой значимости для обеих сторон. Это историческое соглашение увеличит роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, усилит международные позиции нашей страны".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

Он отметил, что в нынешних сложных международных условиях подписанный документ служит дальнейшему укреплению приобретенного за долгие годы имиджа Азербайджана как надежного партнера.

Депутат отметил, что политическое содержание переговоров, проведенных в рамках визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан 18 июля 2022 года, еще раз подтверждает, что сегодня наша страна занимает более высокие позиции в системе международных отношений:

"Отношения с ЕС основаны не только на экономических интересах. Азербайджан получает от этого сотрудничества и серьезные политические дивиденды".

Солтан Мамедов подчеркнул, что одной из основных целей меморандума о взаимопонимании является доведение до 20 миллиардов кубометров объема газа, поставляемого из Азербайджана в ЕС:

"Второй важный момент, повышающий важность документа, заключается в том, что он нацелен на превращение Азербайджана в важного и надежного партнера для ЕС, поставляющего возобновляемую энергию".

Депутат Милли Меджлиса подчеркнул, что самым важным моментом, повышающим значение подписанного меморандума, является однозначное признание того факта, что Азербайджан является надежным партнером в системе международных отношений:

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала нашу страну как надежного и внушающего доверие партнера, что может быть расценено как один из успехов внешней политики Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке “Memorandum Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu artıracaq, beynəlxalq mövqelərini gücləndirəcək” - RƏY

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