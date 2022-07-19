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Боррель: Меморандум между Азербайджаном и ЕС укрепит сотрудничество в сфере энергоэффективности

Боррель: Меморандум между Азербайджаном и ЕС укрепит сотрудничество в сфере энергоэффективности Подписанный между Азербайджаном и ЕС документ позволит укрепить сотрудничество в сфере энергоэффективности.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 17:58
Боррель: Меморандум между Азербайджаном и ЕС укрепит сотрудничество в сфере энергоэффективности

Подписанный между Азербайджаном и ЕС документ позволит укрепить сотрудничество в сфере энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС отметил, что меморандум о взаимопонимании позволит удвоить поставки газа из Азербайджана в Европу к 2027 году.

По словам Борреля, в ходе заседания также обсуждался вопрос подписания нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, которое "заложит основы для будущего диалога".

Верховный представитель ЕС также выразил поддержку усилиям Азербайджана по диверсификации экономики.

18 июля Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Версия на английском языке Josep Borrell: Memorandum between Azerbaijan and EU will strengthen cooperation in field of energy efficiency
Версия на азербайджанском языке Josep Borrel: “Azərbaycanla Aİ arasında memorandum enerji səmərəliliyi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək”

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