Мексиканское СМИ назвало выборы в Азербайджане образцовыми

В известной мексиканской англоязычной газете Pulse News Mexico размещена содержательная статья под заголовком "Азербайджан: публичный урок в демократической практике" главного редактора издания Терезы Марголис, которая посетила Азербайджан для участия в к

В известной мексиканской англоязычной газете Pulse News Mexico размещена содержательная статья под заголовком "Азербайджан: публичный урок в демократической практике" главного редактора издания Терезы Марголис, которая посетила Азербайджан для участия в качестве наблюдателя во внеочередных президентских выборах, состоявшихся в стране 7 февраля.

Об этом Report сообщили в азербайджанском посольстве в Мехико.

Автор начинает статью со слов об убедительной победе президента Ильхама Алиева. До сведения читателей доводится, что эти выборы имеют особое значение, поскольку спустя 30-летний период оккупации они впервые были проведены на всех суверенных территориях Азербайджана.

Отметив, что вопрос национального суверенитета и территориальной целостности является важным для каждого азербайджанца, Т.Марголис подчеркивает, что народ воспринимает президента Ильхама Алиева, который восстановил суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в результате исторической победы во Второй Карабахской войне, как национального героя.

В материале подчеркивается, что выборы прошли в условиях прозрачного и открытого голосования. Автор сообщает, что работа избирательных участков по всей стране была организована в соответствии с процедурными правилами, за выборами наблюдали более 790 официально зарегистрированных международных наблюдателей из 72 стран и международных организаций, а также более 90 000 местных наблюдателей, в том числе представители около 83 НПО, Групп мониторинга национальных и международных прав человека.

В своей статье Т.Марголис подчеркнула создание равных возможностей для зарегистрированных кандидатов на пост президента.

Говоря об экономическом потенциале нашей страны, автор отмечает, что благодаря стратегическим экономическим программам, инициированным президентом Ильхамом Алиевым и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня Азербайджан стал региональным центром силы.