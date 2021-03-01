Мексиканский парламентарий выступил с заявлением в связи с годовщиной Ходжалы

В заявлении также отмечается, что Мексика выступает за мир и диалог, приветствуя, в частности, трехсторонние заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября и 11 января

Председатель мексиканско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Агустин Гарсия Рубио выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике, парламентарий выразил соболезнования братскому азербайджанскому народу в связи с поминанием жертв трагедии, напомнив, что в 2011 году Палата депутатов Мексики был принят документ о признании Ходжалинского геноцида.

В заявлении также отмечается, что Мексика выступает за мир и диалог, приветствуя, в частности, трехсторонние заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября и 11 января, выражая надежду на то, что эти соглашения создадут условия для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также мира между соседними народами.