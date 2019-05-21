Посол: Мексиканский конгресс первым в мире признал Ходжалинский геноцид

В 2011 году Мексиканский конгресс стал первым в своем роде органом, признавшим Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

"Мы были первыми, лишь после нас конгрессы других стран также приняли подобное решение", - отметил он.

Напомним, 20 декабря 2011 года Палата депутатов Конгресса Мексики приняла постановление, резко осуждающее оккупацию армянскими вооруженными силами территорий Азербайджана, в частности, учинение геноцида в Ходжалы.