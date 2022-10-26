Мексиканские депутаты приветствовали шаги, предпринятые Азербайджаном в регионе

Председатель мексиканско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, действующей в Палате депутатов Мексики Мигель Анхель Наваррете в поздравительном письме, адресованном посольству Азербайджана в этой стране по случаю 31-й годовщины восстановления не

Председатель мексиканско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, действующей в Палате депутатов Мексики Мигель Анхель Наваррете в поздравительном письме, адресованном посольству Азербайджана в этой стране по случаю 31-й годовщины восстановления независимости Азербайджанской Республики отметил, что наша страна за эти годы расширила дружбу и сотрудничества со странами латиноамериканского региона, в том числе и с Соединенными Штатами Мексики.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике.

Было подчеркнуто, что приветствуются все усилия, прилагаемые правительством Азербайджана в направлении проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, а также обеспечения безопасного и мирного возвращения на свои земли беженцев, установления мира и стабильности в регионе.