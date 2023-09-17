Мексиканская газета о клеветнической кампании против Азербайджана: Лицемерие и манипуляции препятствуют миру

В газете El Universal, которая имеет широкую читательскую аудиторию в Мексике, была опубликована статья под названием "Лицемерие и манипуляции препятствуют миру".

В газете El Universal, которая имеет широкую читательскую аудиторию в Мексике, была опубликована статья под названием "Лицемерие и манипуляции препятствуют миру".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье акцентируется внимание на том, что ложь Армении о т.н. "блокаде" и "гуманитарном кризисе", клевета и спекуляции против нашей страны, политика лицемерия наносят серьезный удар по мирному процессу.

Отмечается, что несмотря на то, что после переговоров в Праге, Сочи и Брюсселе обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и даже премьер-министр Армении заявил, что признает Карабах составной частью Азербайджана, последующие безответственные действия армянского руководства, слова и действия которых не совпадают, развернутая ими широкая клеветническая кампания против Азербайджана не принесли стабильности в регион и затрудняют достижение мира.

В материале говорится, что злоупотребления термином "геноцид" Арменией и ее покровителями вызывают только недовольство, а ведущие раввины Америки и Европы направили руководству этой страны письмо протеста, в котором призвали не превращать Холокост в гнусное средство политической пропаганды и уважительно относиться к его жертвам.

В то же время отмечается, что международный эксперт Родни Диксон уличил "отчет Окампо", подчеркивается, что политики таких стран, как Франция, США, проявляя лицемерие, закрывали глаза на беспрецедентные армянские зверства и этнические чистки, которым подвергался азербайджанский народ в течение многих лет, а также учиненные в азербайджанских городах и селах разрушения.

В статье отмечается, что тяжелые последствия минного террора, осуществленного Арменией на территории Азербайджана, продолжаются и в постконфликтный период, армяне злоупотребляли Лачынской дорогой именно для перевозки мин и боеприпасов на территорию нашей страны. Тот факт, что якобы "голодающие" армяне отказываются от приема грузов через более короткую Агдамскую дорогу, является наглядным примером того, что Армения стремится политизировать этот вопрос.

Также подчеркивается важность мобилизации всех усилий для достижения стабильности в регионе, взаимного признания странами территориальной целостности и суверенитета друг друга и вывода остатков вооруженных сил Армении с территорий, временно находящихся в зоне ответственности российских миротворцев.