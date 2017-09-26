Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Мексика выражает признательность Азербайджану за поддержку и солидарность в трудные дни.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, поступившем из посольства Мексики в Азербайджане.

Отмечается, что за последние недели Мексика столкнулась с природными катаклизмами высокой магнитуды. Два землетрясения, силой выше 7 баллов по шкале Рихтера, в течении 12 дней подвергли испытанию не только нашу готовность и инфраструктуру, но и нашу выносливость и человеческие качества. Первое землетрясение от 7 сентября стало причиной гибели сотни и ранению тысячи людей на юго-западе нашей страны. В результате второго землетрясения от 19 сентября погибло 320 человек, в центре Республики имели место многочисленные повреждения.

"Посольство выражает особую благодарность от имени мексиканского народа за соболезнования, направленные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым от имего всего азербайджанского народа, в которых выражается скорбь по многочисленным погибшим и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В такие сложные моменты дружественные связи между двумя странами и народами чувствуются более близкими", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, входе данных событий международная общественность выразила свою поддержку нашей стране, в особенности, в течении 72-ой сессии Ген. Ассамблеи ООН. Главы государств и правительств всего мира проявили свою солидарность с мексиканским народом и правительством, в результате последствий землетрясения 19 сентября.