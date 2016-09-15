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    Посол: Мексика поддерживает территориальную целостность Азербайджана

    Родриго Лабардини: Мексика призывает к выполнению резолюций ООН по нагорно-карабахскому конфликту

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в торжественной форме отметили День независимости Мексики.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны Мексики и Азербайджана, после чего сотрудники посольства и проживающие в Азербайджане мексиканцы прошли торжественным маршем.

    Выступивший затем посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини сказал, что между Азербайджаном и Мексикой существуют тесные связи не только в нефтегазовой сфере. По словам Р.Лабардини, Мексика и Азербайджан являются основными странами в своих регионах.

    Он также отметил, что две страны обладают большим туристическим потенциалом.

    В своей речи Р.Лабардини также сказал, что Мексика поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призывает к выполнению резолюций ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

    В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндюз Джафаров от имени правительства Азербайджана поздравил посла и весь мексиканский народ с национальным праздником и пожелал стране процветания и благополучия.

    Затем была представлена культурная программа, которая включала в себя национальные мексиканские танцы, музыку и кухню.

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