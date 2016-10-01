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    Мексика и Азербайджан расширяют межпарламентские связи

    Вице-президент межпарламенской дружеской группы Мексика-Азербайджан провел встречу в Милли Меджлисе

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент межпарламенской дружеской группы Мексика-Азербайджан, депутат Венсеслао Мартинес Сантос провел встречу с межпарламентской рабочей группой Азербайджан-Мексика в Милли Меджлисе.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, руководитель группы депутат Ульви Гулиев представил общую информацию о Милли Меджлисе.

    Депутат отметил важность развития межпарламентских связей, что, в свою очередь, вносит вклад в остальные сферы двустороннего сотрудничества.

    Мартинес Сантос подчеркнул цель своего визита и рассказал о важности Бакинского Международного Гуманитарного Форума на мировой арене. Он отметил динамику в двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном в последние годы, в особенности, с началом деятельности соответствующих Посольств двух стран. Парламентарий затронул области, где обе страны могли бы реализовать обмен знаниями и опытом.

    В ходе встречи стороны высоко оценили интенсификацию двусторонних встреч и визитов, отметили их большой вклад в развитие связей в многочисленных областях.

    На встрече присутствовал посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

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