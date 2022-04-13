Мексика и Азербайджан обсудили возможности туризма

Посол Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах Мамед Талыбов встретился с министром туризма Мексики Мигелем Торруко Маркесом.

Посол Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах Мамед Талыбов встретился с министром туризма Мексики Мигелем Торруко Маркесом.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туризма между Мексикой и Азербайджаном, взаимный рост туристических потоков и эффективность обмена опытом в этой сфере, а также сотрудничество в сфере воздушного сообщения и возможность оформления мексиканской электронной визы для граждан нашей страны.

Было подчеркнуто необходимость продолжения усилий по возрождению туристической отрасли в постпандемический период, развитию контактов между туриндустрией двух стран с целью восстановления этой важной отрасли экономики.

В завершение встречи министр Торруко ознакомил посла Талыбова с выставкой "Punto Mexico".