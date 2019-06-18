Рамиз Мехтиев и Николай Патрушев обсудили взаимодействие спецслужб Азербайджана и России

Руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев и секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провели встречу на полях проходящей в Уфе Х Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь СБ России Евгений Аношин.

"Также Николай Патрушев провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и руководителем Администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, в ходе которых обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества с этими странами в сфере безопасности до конца нынешнего года", - добавил Аношин.