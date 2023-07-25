Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианна Вардинояннис.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианна Вардинояннис.

Как передает Report, в письме говорится:

"Меня глубоко потрясла весть о кончине моего искреннего друга, дорогой Марианны. Боль от потери близкого человека не сравнится ни с чем.

Трудно найти слова, чтобы выразить эту скорбь.

Видный общественный деятель, верная супруга, надежный друг, Марианна была символом доброты, благородства, милосердия, сострадания для всех тех, кто ее знал.

Она запомнится как яркая, деятельная, инициативная, незаменимая личность, способная глубоко чувствовать боль людей.

Марианна Вардинояннис также была искренним другом Азербайджана. Неслучайно Президент Азербайджанской Республики, высоко оценив ее заслуги в развитии дружественных отношений между народами Азербайджана и Греции, наградил ее орденом "Достлуг".

В моем сердце навсегда останутся незабываемые, полные любви воспоминания о наших дружеских встречах с Марианной.

В эти трудные дни, разделяя боль и скорбь вашей семьи, выражаю искренние соболезнования и желаю терпения".