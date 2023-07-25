О нас

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианна Вардинояннис.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 16:05
Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Марианна Вардинояннис.

Как передает Report, в письме говорится:

"Меня глубоко потрясла весть о кончине моего искреннего друга, дорогой Марианны. Боль от потери близкого человека не сравнится ни с чем.

Трудно найти слова, чтобы выразить эту скорбь.

Видный общественный деятель, верная супруга, надежный друг, Марианна была символом доброты, благородства, милосердия, сострадания для всех тех, кто ее знал.

Она запомнится как яркая, деятельная, инициативная, незаменимая личность, способная глубоко чувствовать боль людей.

Марианна Вардинояннис также была искренним другом Азербайджана. Неслучайно Президент Азербайджанской Республики, высоко оценив ее заслуги в развитии дружественных отношений между народами Азербайджана и Греции, наградил ее орденом "Достлуг".

В моем сердце навсегда останутся незабываемые, полные любви воспоминания о наших дружеских встречах с Марианной.

В эти трудные дни, разделяя боль и скорбь вашей семьи, выражаю искренние соболезнования и желаю терпения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mehriban Aliyeva expresses condolences over death of Marianna Vardinoyannis
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Marianna Vardinoyannisin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib 

Другие новости из категории

Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане
Первый съезд межпарламентских групп дружбы стран ОТГ пройдет в Азербайджане
25 июля 2023 г. 15:38
Вице-президент Турции посетит Азербайджан
Вице-президент Турции посетит Азербайджан
25 июля 2023 г. 13:37
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Премьер-министр Пакистана принял посла Азербайджана
Премьер-министр Пакистана принял посла Азербайджана
25 июля 2023 г. 01:43
Вице-спикер украинской Рады: Азербайджан сделал все, чтобы его армия была современной и сильной
Вице-спикер украинской Рады: Азербайджан сделал все, чтобы его армия была современной и сильной
25 июля 2023 г. 01:39
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
Президент: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права
Президент: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права
24 июля 2023 г. 16:47
Ильхам Алиев: Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов
Ильхам Алиев: Азербайджан многое делает для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов
24 июля 2023 г. 16:35
Президент: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем
Президент: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем
24 июля 2023 г. 16:33
Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за самоопределение армян в Карабахе
Президент Ильхам Алиев: Страна, которая запрещает корсиканский язык, выступает за "самоопределение" армян в Карабахе
24 июля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi